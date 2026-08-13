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तुळजाभवानीचा लाडू प्रसाद तोट्यात, चितळे बंधूंच्या लाडूला भाविकांची नापसंती
तुळजाभवानीचा लाडू प्रसाद तोट्यात, चितळे बंधूंच्या लाडूला भाविकांची नापसंती
Written By
Pooja Pawar
Published: Aug 13, 2026, 03:35 PM IST
|
Updated: Aug 13, 2026, 03:35 PM IST
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Tuljabhavani laddu prasad running at a loss devotees reject Chitale Bandhus laddus
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