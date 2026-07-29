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शेतकरी आपल्या देशाचा कणा-उदय सामंत

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 29, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:04 PM IST

Uday Samant on Taking Cvare of Farmers in the first priority

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शेतकरी आपल्या देशाचा कणा-उदय सामंत
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