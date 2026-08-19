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ओमराजे निंबाळकरांवर टीका करणार नाही, ते आपल्यातलेच होते; उद्धव ठाकरेंचं विधान

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 19, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:33 PM IST

Uddhav Thackeray says he will not criticise Omraje Nimbalkar

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