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ओमराजे निंबाळकरांवर टीका करणार नाही, ते आपल्यातलेच होते; उद्धव ठाकरेंचं विधान
ओमराजे निंबाळकरांवर टीका करणार नाही, ते आपल्यातलेच होते; उद्धव ठाकरेंचं विधान
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 19, 2026, 10:25 PM IST
|
Updated: Aug 19, 2026, 10:33 PM IST
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Uddhav Thackeray says he will not criticise Omraje Nimbalkar
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