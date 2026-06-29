हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO | मराठी वाचता येत नाही असा माणूस खुर्चीवर- ठाकरेंची राहुल नार्वेकरांवर टीका
VIDEO | मराठी वाचता येत नाही असा माणूस खुर्चीवर- ठाकरेंची राहुल नार्वेकरांवर टीका
Published: Jun 29, 2026, 06:50 PM IST
|
Updated: Jun 29, 2026, 06:50 PM IST
join
share
Udhav Thackrey political Attacked On Rahul Narvekar
Recommended Videos
01:25
VIDEO | मराठी वाचता येत नाही असा माणूस खुर्चीवर- ठाकरेंची राहुल नार्वेकरांवर टीका
03:11
VIDEO | 2 महिन्यात सुनावणी पूर्ण करत निकाल, नसरापूर प्रकरणी काय म्हणाले वकील?
00:36
जून संपला तरी अमरावतीत समाधानकारक पाऊस नाही
03:32
निवृत्तीनाथांच्या आज पालखीचं पंढरपूरकडे प्रस्थान
03:43
मोठी बातमी | नसरापूरच्या नराधमाला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा
01:36
'गद्दारांच्या छाताडावर भगवा रोवणार' म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना श्रीकांत शिंदेंचं उत्तर! म्हणाले, 'भगवा कुठे...'
00:34
Good News! जोरदार पावसामुळे हातनूर धरणाच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ
01:41
VIDEO | पुणे-नाशिक दरम्यानची प्रस्तावित रेल्वे रद्द, नागरिक आक्रमक
02:34
VIDEO | आरोपी पुण्यातील विमान नगरचा रहिवासी, सामुहिक विषप्रयोगाचा कट उधळला
00:31
जळगावच्या पाचो-यात खासगी ट्रॅव्हल्सचा अपघात, बसमध्ये एकूण होते २२ प्रवासी
00:44
राज्यातील 25 तरुण 'गोल्डन ट्रॅगल'मध्ये ओलीस, म्यानमार-थायलंड सीमा परिसरात तरुणांना डांबलं
00:43
आरोपी चेतन चौधरीची दुचाकी जप्त
Trending
News
Photos
Videos
बाळाची बॉडी बघितली आणि... नसरापूर अत्याचार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या महिला पोलिस अधिकाऱ्याला आलेला धक्कादायक अनुभव
Pune Nasarapur Case
13 min ago
2
विधीमंडळ अधिवेशन सुरू असताना, विधानभवन उडविण्याची धमकी, एकच खळबळ
Hoax Email
15 min ago
3
होम स्टेमध्ये सापडला तरुणीचा मृतदेह, प्रियकर बेशुद्धावस्थेत; दोघांच्याही शेजारी....; एकच खळबळ
crime news
34 min ago
4
कोर्टात हजर होण्यापूर्वीच सियाच्या वकीलपत्रावरून नवा ट्विस्ट... नेमकं वकील कोण? दोन वकिलांमध्ये रंगला वाद
Siya Goyal
58 min ago
5
केतनला किल्ल्यावरुन ढकलण्याच्या 34 मिनिटं आधी सिया-चेतनने...; तपासात धक्कादायक खुलासा; 'तो' होता अखेरचा सिग्नल
lohagad
1 hr ago