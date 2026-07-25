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अखेर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा
अखेर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 25, 2026, 04:55 PM IST
|
Updated: Jul 25, 2026, 05:00 PM IST
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Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns
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