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समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची मोठी घोषणा
समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची मोठी घोषणा
Written By
Vanita Kamble
Published: Sep 13, 2026, 11:55 PM IST
|
Updated: Sep 13, 2026, 11:55 PM IST
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Union Home Minister Amit Shah makes a major announcement regarding the Uniform Civil Code.
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