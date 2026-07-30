हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा; काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची मागणी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा; काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची मागणी
Written By
Vanita Kamble
Published: Jul 30, 2026, 09:15 PM IST
|
Updated: Jul 30, 2026, 09:22 PM IST
join
share
Union Home Minister Amit Shah should resign; Congress leader Rahul Gandhi demands
Recommended Videos
00:47
CJPआंदोलन प्रकरणात दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय
06:59
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा; काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची मागणी
01:46
"झुरळांनी सरकारचा कोथळा बाहेर काढला", उद्धव ठाकरेंची सरकारवर सडकून टीका
00:56
गणेश गल्लीत पाद्यपूजन उत्साहात संपन्न, गणेशोत्सवाच्या तयारीला सुरुवात
01:23
VIDEO | 'नाशिकमधील मृतांच्या वारसांना नोकरी'
04:34
VIDEO | खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरुन नाशकात दोन्ही शिवसेना आमनेसामने
00:50
'शिवाजी सागर', कोयना धरणाच्या जलाशयाचे नामांतर
01:20
1 ऑगस्टपासून मासेमारी करण्यास परवानगी, राज्य हद्दीत मात्र 15 ऑगस्टपर्यंत बंदी
02:25
उल्हासनगरच्या नगरसेवकांचा 65 लाखांचा गुवाहाटी अभ्यास दौरा; कुटुंबासहीत रवाना
04:13
नाशिकमध्ये खड्ड्यामुळे एकाचा बळी; प्रशासनाला कधी जाग येणार?
00:54
पार्थ पवार-कायनात दारा यांचा साखरपुडा संपन्न, दिग्गजांची उपस्थिती
01:03
किती मंत्र्यांच्या आस्थापनांवर छापे टाकले? मुंबई हायकोर्टाचा FDA ला सवाल
Trending
News
Photos
Videos
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 'मिड डे मिल'मध्ये मिळणार चिकन बिर्याणी? हे सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत
Tamil Nadu
10 min ago
2
नॉन व्हेज लव्हर आहात? मग तुमच्या आरोग्यासाठी चिकन, मटण की मासे कोणता मांसाहारी पर्याय सर्वोत्तम? जाणून घ्या
undefined
11 min ago
3
वसईच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील रिसॉर्टमध्ये पर्यटकाचा गोळीबार; घटनास्थळी असलेल्यांनी जे सांगितले ते ऐकून पोलिस झाले शॉक
tourist
33 min ago
4
80व्या वर्षीही 16 तास टॅक्सी चालवायचं काम, कोलकात्यातील रवींद्रनाथ सरकार यांची गोष्ट आणेल डोळ्यात पाणी
Viral Video
54 min ago
5
Gen Zनंतर जेन अल्फाच्या आंदोलनाची देशभरात चर्चा, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापुढे प्रशासन झुकले; मागण्या झाल्या मान्य!
Gen Alpha Protest
1 hr ago