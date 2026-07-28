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Video | Gen-Z नंतर आता अल्फा मैदानात! वीज आणि पाण्याची मागण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 28, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:14 PM IST

UP Students Protest For Not Getting Basic Facility In College

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Video | Gen-Z नंतर आता अल्फा मैदानात! वीज आणि पाण्याची मागण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन
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