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अमेरिका-इराणमध्ये शांतता करार! नेमकं या दोघांमध्ये ठरलंय काय? जाणून घ्या 10 मुद्दे
अमेरिका-इराणमध्ये शांतता करार! नेमकं या दोघांमध्ये ठरलंय काय? जाणून घ्या 10 मुद्दे
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 15, 2026, 02:50 PM IST
|
Updated: Jun 15, 2026, 02:50 PM IST
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US Iran Peace Deal Terms And Condition
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