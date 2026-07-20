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नियमित हेअर ड्रायर वापरणं धोकादायक, समजून घ्या होणारं नुकसान
नियमित हेअर ड्रायर वापरणं धोकादायक, समजून घ्या होणारं नुकसान
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 20, 2026, 10:25 PM IST
|
Updated: Jul 20, 2026, 10:41 PM IST
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Using Hair Dryer daily could cause hair loss
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