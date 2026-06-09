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विदर्भाला शेतकरी आत्महत्येचा फास; 7 दिवसांत...
विदर्भाला शेतकरी आत्महत्येचा फास; 7 दिवसांत...
Written By
Mehul Panchal
Published: Jun 09, 2026, 12:00 PM IST
|
Updated: Jun 09, 2026, 12:00 PM IST
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Vidarbha Eleven Farmers End Life In Last Seven Days
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