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सोलापूर विधानपरिषदेत मविआत धैर्यशील मोहिते-पाटील एकाकी

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 13, 2026, 12:15 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:15 AM IST
Vidhan Parishad Election 2026 Dhairyasheel Mohite-Patil stands alone in Solapur Maha Vikas Aghadi

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