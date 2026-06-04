हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
IPL 2026
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
गोव्याच्या कसिनोमधील कथित व्हिडीओ व्हायरल, ऋतुराज क्षीरसागर जुगार खेळत असल्याचा दावा
गोव्याच्या कसिनोमधील कथित व्हिडीओ व्हायरल, ऋतुराज क्षीरसागर जुगार खेळत असल्याचा दावा
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 04, 2026, 10:00 PM IST
|
Updated: Jun 04, 2026, 10:00 PM IST
join
share
Viral video claiming Rituraj Kshirsgar gambling in casino of Goa
Recommended Videos
01:56
गोव्याच्या कसिनोमधील कथित व्हिडीओ व्हायरल, ऋतुराज क्षीरसागर जुगार खेळत असल्याचा दावा
03:03
नवनीत राणांना NCP ची राज्यसभेची उमेदवारी, सूत्रांची माहिती; कालच घेतली पार्थ पवारांची भेट
03:45
Video | बालेकिल्ल्यात शिंदेंचा उमेदवार बिनविरोध
03:59
Video | गिरीश महाजनांच्या होमग्राऊंडवर चौरंगी लढत
02:50
VIDEO | दुपारी उमेदवारी अर्ज मागे घेणार- गणेश गिते
03:17
VIDEO | गिरीश महाजन, नवनाथ बन यांच्याकडून राऊतांना प्रत्युत्तर
00:45
मान्सून केरळममध्ये दाखल! लवकरच मान्सून महाराष्ट्रात दाखल होणार
02:37
विषारी दारु प्रकरणी आरोपीच्या घरावर कारवाई
01:32
जळगावात बंडखोर रेश्मा काळे सहलीवर, अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवशी देवदर्शन
00:35
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सत्तार-भुमरेंची बैठक, जिल्हा बँक निवडणुकीच्या अनुषंगाने चर्चा
00:45
छत्रपती संभाजीनगरात पाणचक्कीतील 600 वर्ष जुना वटवृक्ष कोसळला
01:04
विदर्भाला जोरदार पावसाचा इशारा; कुठं उडणार तारांबळ?
Trending
News
Photos
Videos
Explained : 'या' राज्यात विधवा, घटस्फोटित आणि पतीशिवाय राहणाऱ्या महिलांची संख्या जास
Tamil Nadu
21 min ago
2
पेट्रोल-डिझेलसह LPG दर कमी होणार, 35 टक्क्यांनी कोसळणार तेलाच्या किंमती
Strait of Hormuz
1 hr ago
3
फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरणानंतर मोठी कारवाई; मुख्य आरोपीच्या अनधिकृत घरावर महापालिक
pune
1 hr ago
4
डॉक्टरने आधी हाड जोडून दिले नंतर तोडून दिले, सरकारी रुग्णालयातला प्रकार ऐकून वाटेल आ
Muzaffar nagar News
1 hr ago
5
कोल्हापुरात भीषण अपघातात अख्खं कुटुंबच संपलं; पती-पत्नीसह दोन मुलं जागीच ठार
Kolhapur
2 hrs ago