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गोव्याच्या कसिनोमधील कथित व्हिडीओ व्हायरल, ऋतुराज क्षीरसागर जुगार खेळत असल्याचा दावा

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 04, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:00 PM IST
Viral video claiming Rituraj Kshirsgar gambling in casino of Goa

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गोव्याच्या कसिनोमधील कथित व्हिडीओ व्हायरल, ऋतुराज क्षीरसागर जुगार खेळत असल्याचा दावा
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