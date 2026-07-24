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अन्याय केल्यास गुन्हे दाखल करु, वकील असीम सरोदेंचा पोलिसांना इशारा
'अन्याय केल्यास गुन्हे दाखल करु', वकील असीम सरोदेंचा पोलिसांना इशारा
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 24, 2026, 09:40 PM IST
|
Updated: Jul 24, 2026, 09:40 PM IST
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"We will file cases if injustice is committed," warns lawyer Asim Sarode to the police.
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