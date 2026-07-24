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'अन्याय केल्यास गुन्हे दाखल करु', वकील असीम सरोदेंचा पोलिसांना इशारा

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 24, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:40 PM IST
"We will file cases if injustice is committed," warns lawyer Asim Sarode to the police.

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