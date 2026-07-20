हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO : जबाबदारी घेतल्यास उपोषण सोडेल - सोनम वांगचुक यांची पोस्ट
VIDEO : जबाबदारी घेतल्यास उपोषण सोडेल - सोनम वांगचुक यांची पोस्ट
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 20, 2026, 09:55 PM IST
|
Updated: Jul 20, 2026, 10:01 PM IST
join
share
Will call off the fast if responsibility is accepted Sonam Wangchuk post
Recommended Videos
00:49
VIDEO : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात केतनच्या स्वभावाचं सियाकडून कौतुक
00:54
VIDEO : जबाबदारी घेतल्यास उपोषण सोडेल - सोनम वांगचुक यांची पोस्ट
00:54
VIDEO | सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची हायकोर्टात याचिका, उद्या सुनावणी
01:04
VIDEO | आंदोलकांवर लाठीचार्ज, आदित्य ठाकरेंकडून व्हिडीओ ट्विट
01:19
आमदार रोहित पवार यांची सरकारवर टीका, दिल्लीत आंदोलकांवरील लाठीचार्जवरुन संताप
01:15
वांगचुक यांच्या आंदोलनाला राज्यातून पाठिंबा, नवी मुंबईत राष्ट्रवादी SPचं आंदोलन
00:34
लोकलमध्ये महिला डब्यात मद्यपीचा धिंगाणा
10:18
देशातील संस्था मोदी- शहांची गुलाम; राऊतांचा घणाघात
00:29
Video | वांगचुक यांच्या पत्नीची दिल्ली हायकोर्टात धाव
00:38
Video | 22 जुलैला राम जन्मभूमी ट्रस्टची बैठक, SIT अहवालासंदर्भात होणार चर्चा
17:40
सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ उद्धव ठाकरे मैदानात, मुंबईत आंदोलन
01:53
उद्धव ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांच्या शिंदेच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांची मंजुरी
Trending
News
Photos
Videos
ना सोनम वांगचुक, ना अभिजीत दीपके....; संजय राऊतांनी या व्यक्तीला दिलं CJP च्या आंदोलनाचं श्रेय, 'फक्त तुमच्यामुळे...'
Sanjay Raut
6 min ago
2
अश्रुधूराचा डोळ्यांवर किती परिणाम? मिठाचा काय संबंध? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण
CJP Protest
29 min ago
3
पुण्यातील प्रसिद्ध नाणेघाटात मोठी दुर्घटना; लोकेशन ट्रेस होतेय, मोबाईलची रिंग वाजतेय, पण तो कुठे सापडेना
pune
43 min ago
4
मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट! उत्तर भारतापासून जपानपर्यंत 10000 किलोमीटरपर्यंत विशाल ढगांचे आवरण
maharashtra weather
1 hr ago
5
CJP च्या आंदोलनादरम्यान शबाना आझमी यांची प्रकृती बिघडली; हात पकडून नेतांना दिसले लोक
CJP
1 hr ago