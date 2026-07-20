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VIDEO : जबाबदारी घेतल्यास उपोषण सोडेल - सोनम वांगचुक यांची पोस्ट

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 20, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:01 PM IST

Will call off the fast if responsibility is accepted Sonam Wangchuk post

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