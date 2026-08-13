हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
ताडदेवच्या ब्रोकरचा समाचार घेणार, शिवसेना UBTनेत्या किशोरी पेडणेकरांचा इशारा
'ताडदेवच्या ब्रोकरचा समाचार घेणार', शिवसेना UBTनेत्या किशोरी पेडणेकरांचा इशारा
Written By
Pooja Pawar
Published: Aug 13, 2026, 03:25 PM IST
|
Updated: Aug 13, 2026, 03:27 PM IST
join
share
Will take the Tardeo broker to task, warns Shiv Sena UBT leader Kishori Pednekar
Recommended Videos
01:22
सिंधुदुर्ग-दोडामार्गाच्या आमसभेत राडा, दोन्ही शिवसेनेचे कार्यकर्ते भिडले
01:21
भंडारदरा परिसरात एकेरी वाहतूक, संभाव्य गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
02:26
भरत गोगावले रायगडच्या पालकमंत्रिपदाबाबत आशावादी; म्हणाले, '2 दिवस...'
10:45
पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस: मोदी, शाह दोघेही उपस्थित
03:20
नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामासाठी 500 कोटींच्या बनावट वर्क ऑर्डर्स
03:40
हिंगोलीत महावितरणचा अजब कारभार; कामगार महिलेला 2 लाख 18 हजार रुपये वीजबिल
01:10
दिल्लीत शरद पवारांची खासदारांसोबत बैठक, नेमकं काय शिजतंय?
05:44
अमित शाहांचा वार, राहुल गांधींचा पलटवार; संसदेत गदारोळ
03:46
VIDEO | कपिल सिब्बलांचा आजच्या सुनावणीतील युक्तिवाद
06:26
VIDEO | राज ठाकरे-फडणवीस भेटीत काय घडलं?
03:58
विदयार्थी आंदोलनावरून, सत्ताधारी विरोधकांमध्ये घमासान
01:50
खड्ड्यांमुळे चाकणमधील उद्योजक त्रस्त, लघुउद्योजक स्थलांतराच्या तयारीत
Trending
News
Photos
Videos
'साखर, मीठाचं प्रमाण जास्त असतानाही...', सुप्रीम कोर्टाचा संताप; पाकिटबंद खाद्यपदार्थांवरुन अल्टिमेटम, नेमकं प्रकरण काय?
2
चारित्र्याचा संशय...; पतीने पत्नीसोबत केलं अमानुष कृत्य, बीडमध्ये भयंकर घटना
3
यंदाचा स्वातंत्र्यदिन 79 की 80 वा? दरवर्षी का होतो गोंधळ? आज खरं कारण आणि उत्तर जाणून घ्या!
4
गौतम गंभीर कसा व्यक्ती आहे? माजी क्रिकेटर हरभजन सिंहने स्पष्टच दिलं उत्तर
5
मुंबई लोकलबाबत मोठा निर्णय, देवेंद्र फडणवीसांनी दिली Good News, 2030 आधी...