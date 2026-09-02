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छत्रपती संभाजीनगरच्या सिडको परिसरातील प्रसिद्ध हॉटेल मध्ये फालुदामध्ये अळी सापडली
छत्रपती संभाजीनगरच्या सिडको परिसरातील प्रसिद्ध हॉटेल मध्ये फालुदामध्ये अळी सापडली
Written By
Vanita Kamble
Published: Sep 03, 2026, 12:00 AM IST
|
Updated: Sep 03, 2026, 12:00 AM IST
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worm was found in the falooda at a popular hotel in the CIDCO area of Chhatrapati Sambhajinagar
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