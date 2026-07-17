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VIDEO : राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांना उद्या येलो अलर्ट, वादळी पावसाचा अंदाज
VIDEO : राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांना उद्या येलो अलर्ट, वादळी पावसाचा अंदाज
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 17, 2026, 10:10 PM IST
|
Updated: Jul 17, 2026, 10:26 PM IST
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Yellow alert for most districts in the state tomorrow forecast of stormy rain
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