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नाशिकला 9 जुलैसाठी यलो अलर्ट, पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना सुट्टी जाहीर
नाशिकला 9 जुलैसाठी यलो अलर्ट, पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना सुट्टी जाहीर
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 08, 2026, 10:45 PM IST
|
Updated: Jul 08, 2026, 10:45 PM IST
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Yellow alert for Nashik on 9th July
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