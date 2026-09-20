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नाशिकमध्ये उद्या पावसाचा यलो अलर्ट, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 20, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:25 PM IST
Yellow alert for rain in Nashik tomorrow rain accompanied by gusty winds forecast

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