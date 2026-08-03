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VIDEO : रायगड-रत्नागिरीला पावसाचा यलो अलर्ट, प्रशासन अलर्ट मोडवर

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 03, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:39 PM IST

Yellow alert for rain in Raigad and Ratnagiri administration on high alert

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