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VIDEO : रायगड-रत्नागिरीला पावसाचा यलो अलर्ट, प्रशासन अलर्ट मोडवर
VIDEO : रायगड-रत्नागिरीला पावसाचा यलो अलर्ट, प्रशासन अलर्ट मोडवर
Written By
Shubhangi Mere
Published: Aug 03, 2026, 07:30 PM IST
|
Updated: Aug 03, 2026, 07:39 PM IST
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Yellow alert for rain in Raigad and Ratnagiri administration on high alert
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