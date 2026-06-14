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Yeola | नाफेड कांदा खरेदीवर शेतकऱ्यांची नाराजी कायम

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 14, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:30 PM IST
Yeola Farmers Angry On Onion Price

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