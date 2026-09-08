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देशात यंदा तांदूळ उत्पादन घटणार; कमी पावसाचा फटका
देशात यंदा तांदूळ उत्पादन घटणार; कमी पावसाचा फटका
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 01:20 PM IST
|
Updated: Sep 08, 2026, 01:26 PM IST
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Yeola Farmers Rice Production upset due to less rainfall
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