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देशात यंदा तांदूळ उत्पादन घटणार; कमी पावसाचा फटका

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:26 PM IST

Yeola Farmers Rice Production upset due to less rainfall

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