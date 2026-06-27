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येवल्यातील आडगाव चोथवा भागात जोरदार पाऊस, पावसामुळे एका घराची भिंत कोसळली
येवल्यातील आडगाव चोथवा भागात जोरदार पाऊस, पावसामुळे एका घराची भिंत कोसळली
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jun 27, 2026, 02:40 PM IST
|
Updated: Jun 27, 2026, 02:40 PM IST
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Yeola House Wall Collapsed in heavy Rainfall
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