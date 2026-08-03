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यवतमाळमधील पुराचा शेतीला मोठा फटका; 4 हजार हेक्टर शेतीचं नुकसान
यवतमाळमधील पुराचा शेतीला मोठा फटका; 4 हजार हेक्टर शेतीचं नुकसान
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 03, 2026, 02:25 PM IST
|
Updated: Aug 03, 2026, 02:37 PM IST
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Yevatmal farmers In Problem Due To Rain Flood
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