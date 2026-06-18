Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO| बंडखोर खासदारांचं पत्र झी 24 तासच्या हाती

VIDEO| बंडखोर खासदारांचं पत्र 'झी 24 तास'च्या हाती

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 18, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:40 PM IST
zee receive letter from Rebel mps Marathi news

Recommended Videos

VIDEO| बंडखोर खासदारांचं पत्र 'झी 24 तास'च्या हाती
03:49
VIDEO|फुटीर खासदारांच्या पात्रता काय?- अरविंद सावंत
04:35
शिंदेंची राजकीय खेळी! उद्धव ठाकरे क्लीन बोल्ड, व्हीप धुडकावून 6 खासदार गैरहजर
04:14
कुठल्याही गटाला विलिनीकरणाचा अधिकार नाही, कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितली कायद्यातील तरतूद
09:01
जे घडतंय त्याकडे तटस्थपणे पाहतोय; संजय शिरसाटांचं 6 खासदारांच्या बंडखोरीवर विधान
01:50
खासदारांची दांडी! ठाकरे सेनेचे कारवाईची तयारी
02:06
वाशिममध्ये पेट्रोलची चोरी
00:43
विधान परिषद निवडणुकीसाठी आज मतदान
11:28
VIDEO : दिल्लीत राजकीय भूकंप, काही खासदार लोकसभा अध्यक्षांना भेटणार?
00:56
VIDEO : दिल्लीतील मोठी अपडेट, ठाकरेंच्या नेत्यांची बिर्लासोबतची बैठक संपली
00:40
ठाकरेंच्या खासदारांकडून वेगळा गट स्थापन, रात्रीच प्रक्रिया पूर्ण?
03:43
ओमराजे निंबाळकर गद्दारी करु नका, सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचा कमेंट्सचा पाऊस
03:09

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ना मेस्सी ना रोनाल्डो... कोण आहे जगातील सर्वात श्रीमंत फुटबॉलर?
Lionel Messi12 min ago
2
goregao1 hr ago
3
Mumbai central railway station1 hr ago
4
Operation Tiger1 hr ago
5
eu news1 hr ago