10 ऑक्टोबर रोजी मानसिक आरोग्य दिवस साजरा केला जातो.
या निमित्ताने मराठी सिनेसृष्टीतील 5 सिनेमे ज्यामधून मानसिक आरोग्य हा विषय हाताळला आहे.
अजूनही 'मानसिक आजार'या शब्दाकडे गांभीर्याने पाहिलं जात नाही.
या गोष्टीकडे नकारात्मक पद्धतीने न पाहता एक सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करण्यास हे सिनेमे मदत करतात.
राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावलेला हा सिनेमा सुमित्रा भावे आणि सुनील सुखटणकर यांचा आहे.
अस्तु या सिनेमात मोहन आगाशे, इरावती हर्षे, मिलिंद सोमण आणि अमृता सुभाष हे दिग्गज कलाकार आहेत.
अतुल कुलकर्णी या सिनेमा सिझोफेनियाशी झगडताना दाखवला आहे.
2014 मधील यलो हा सिनेमा महेश लिमये दिग्दर्शित आहे. विकासात्मक अपंगत्वावर हा सिनेमा आधारीत आहे.
1999 साली अजय पाणशेकर यांनी दिग्दर्शिक केलेला हा सिनेमा. दिलीप प्रभावळकर प्रमुख भूमिकेत होते.