66 वर्षांच्या नीना गुप्ता झाल्या ट्रोल; धाडसी उत्तर देत नेटकऱ्यांना दिले चोख प्रत्युत्तर

Intern
Aug 21,2025


बॉलिवूडमधील बिनधास्त अभिनेत्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नीना गुप्ता नेहमीच मनमोकळेपणाने जगतात. त्यांच्या धाडसी आणि बेधडक स्वभावामुळे त्यांना अनेकदा ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो.


नुकतेच पुन्हा एकदा त्यांना त्यांच्या कपड्यांवरून ट्रोल करण्यात आले, मात्र यावेळी त्यांनी ट्रोलर्सना थेट उत्तर देत शाळा घेतली.


नीना यांनी इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ शेअर केला होता. या व्हिडीओमध्ये त्या विमानतळाच्या वेटिंग लाउंजमध्ये बसलेल्या दिसतात. त्यांनी काळ्या रंगाचा शॉर्ट ड्रेस घातला होता.


व्हिडीओ शेअर करताना त्यांनी कॅप्शन दिले - 'शॉर्ट ड्रेस वाली देसी गर्ल'. हा व्हिडीओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोल करायला सुरुवात केली.


एका नेटकऱ्याने कमेंट केली - 'मी तुम्हाला विनंती करतो की तुमचे पाय दाखवू नका. ते नीट टोन्ड नाहीत.' तर दुसऱ्याने लिहिले - 'तुमचे पाय माझ्या हाताएवढे आहेत. काहीतरी खात-पित जा.'


आणखी एका नेटकऱ्याने म्हटले - 'नीना जी, तुम्ही साडीतच सर्वात सुंदर दिसता.' काहींनी तर चेष्टेत लिहिले - 'आमच्या आजीला आम्ही कधीच असे कपडे घालताना पाहिले नाही.'


या सर्वांवर प्रतिक्रिया देताना नीना गुप्ता म्हणाल्या - 'काळजी करू नका. असे बोलणारे लोक फक्त हेवा करतात कारण त्यांच्याकडे असे शरीर नाही. कृपया त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा.'


नीना यांच्या या स्पष्ट आणि धाडसी उत्तरामुळे ट्रोलर्सची तोंडे बंद झाली असून, तिच्या चाहत्यांनी तिच्या आत्मविश्वासाचे आणि बिनधास्तपणाचे भरभरून कौतुक केले आहे.

