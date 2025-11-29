प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री मानसी नाईकचा Ex नवरा पुन्हा एकदा विवाहबंधनात अडकला आहे.
27 नोव्हेंबर रोजी प्रदीपने अभिनेत्री विशाखा पनवर हिच्यासोबत थाटामाटात लग्न केले.
दोघांच्या विवाहसोहळ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहेत.
मानसी नाईक आणि प्रदीप खरेरा यांनी लॉकडाऊनच्या काळात लग्न केलं होतं.
परंतु काही महिन्यांतच त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आणि शेवटी दोघांनी रितसर घटस्फोट घेतला.
या विभक्तीनंतर प्रदीपने काहीच काळात अभिनेत्री विशाखा पनवरसोबत साखरपुडा केला होता.
जवळपास वर्षभराच्या नात्यानंतर आता हे दोघे विवाहबंधनात अडकले आहेत.
सोशल मीडियावर प्रदीपच्या लग्नातील काही व्हिडिओंना विशेष लोकप्रियता मिळत आहे.