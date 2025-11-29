मानसी नाईकचा Ex नवरा पुन्हा विवाहबंधनात, या अभिनेत्रीसोबत केलं लग्न

Soneshwar Patil
Nov 29,2025


प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री मानसी नाईकचा Ex नवरा पुन्हा एकदा विवाहबंधनात अडकला आहे.


27 नोव्हेंबर रोजी प्रदीपने अभिनेत्री विशाखा पनवर हिच्यासोबत थाटामाटात लग्न केले.


दोघांच्या विवाहसोहळ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहेत.


मानसी नाईक आणि प्रदीप खरेरा यांनी लॉकडाऊनच्या काळात लग्न केलं होतं.


परंतु काही महिन्यांतच त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आणि शेवटी दोघांनी रितसर घटस्फोट घेतला.


या विभक्तीनंतर प्रदीपने काहीच काळात अभिनेत्री विशाखा पनवरसोबत साखरपुडा केला होता.


जवळपास वर्षभराच्या नात्यानंतर आता हे दोघे विवाहबंधनात अडकले आहेत.


सोशल मीडियावर प्रदीपच्या लग्नातील काही व्हिडिओंना विशेष लोकप्रियता मिळत आहे.

VIEW ALL

अगदी सापाच्या कातडीसारखे दिसणारे हे 'स्नेक फ्रूट' तुम्ही कधी पाहीले आहे का?

पौष्टिक आणि चमचमीत 'मुग पालक टिक्की', लहान मुलेही आवडीने खातील!

हिवाळ्यात खा भरपूर गाजरं, मिळतील 'हे' फायदे!

Numerology: 'या' मूलांकाचे तरुण - तरुणीचा असतो 36 चा आकडा; संसारात भांडण नको असेल तर यांनी लग्न करु नयेत
Read Next Story