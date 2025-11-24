अभिनेते धर्मेंद्र यांच्यावर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर घरी परतताना अभिनेत्री हेमा मालिनी आणि ईशा देओल

Nov 24,2025


हेमा मालिनी आणि ईशा देओल यांचे फोटो समोर आले आहेत,


आज सर्वांच्या डोळ्यात अश्रू आहेत. धर्मेंद्र यांना गमावल्याचे दुःख त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.


धर्मेंद्र यांच्या निधनाने देओल कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे.


अभिनेत्याचे कुटुंब मुंबईतील विले पार्ले स्मशानभूमीत उपस्थित आहे.


धर्मेंद्र यांच्या निधनाने देओल कुटुंबातील सर्वांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.


त्याच्या निधनाने सिनेसृष्टीत शोककळा पसरली आहे.


बॉलिवूडचे हिमॅन धर्मेंद्र यांचं निधन झालं आहे. ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते 89 वर्षांचे होते.

