गुलाबी ड्रेसमध्ये बिपाशाच्या देवीचा क्यूट अंदाज, पाहा फोटो

Dakshata Thasale
Nov 18,2025


सोशल मीडियावर सध्या देवीच्या वाढदिवसाचा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे.


बिपाशा बसू आणि करण सिंग ग्रोव्हरची छोटी राजकुमारी देवी तीन वर्षांची झाली आहे.


हे जोडपे त्यांच्या लाडक्याच्या वाढदिवसाबद्दल इतके उत्साहित आहे की त्यांनी समुद्रकिनाऱ्यावर देवीचा वाढदिवस साजरा केला.


ज्याची एक झलक बिपाशाने सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.


हे फोटो आणि व्हिडिओ इतके गोंडस आहेत की ते इंटरनेटवरील सर्वात गोंडस फीड बनले आहेत.


बिपाशा आणि करण पालक झाल्यापासून, त्यांचे जग त्यांची राजकुमारी देवी बनले आहे आणि ते त्यांचा बहुतेक वेळ देवीसोबत घालवतात.



हे जोडपे सध्या दुबईमध्ये सुट्टीवर आहे, जिथे ते देवीसोबत आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेत आहेत.


हे जोडपे त्यांच्या मुलीचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी दुबईमध्ये आहे.

