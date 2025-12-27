किती शिकलेला आहे बॉलीवूडचा 'भाईजान' सलमान खान?

Tejashree Gaikwad
Dec 27,2025

Salman Khan Birthday

सलमान खान आज म्हणजेच 27 डिसेंबर रोजी त्याचा 60 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.

Salman Khan Birthday

यानिमित्ताने आज ते किती शिकलेला आहे याबद्दल जाणून घेण्यात.

Salman Khan Birthday

त्याला इंडस्ट्रीत येऊन आता 37वर्षे झाली आहेत.

Salman Khan Birthday

भाईजान म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सलमान खान आता ‘बॅटल ऑफ गलवान' मधून दिसणार आहे

Salman Khan Birthday

सलमान खानने मुंबईतील सेंट स्टॅनिस्लॉस हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. त्यानंतर त्याने आपले पुढील शिक्षण तिथेच पूर्ण केले.

Salman Khan Birthday

१९७७ ते १९७९ पर्यंत ग्वाल्हेरच्या सिंधिया स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले.

Salman Khan Birthday

सलमान खानने मुंबईतील सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला, पण नंतर त्याने आपले शिक्षण अर्ध्यावरच सोडले.

VIEW ALL

हिवाळ्यात प्या टोमॅटो सूप, आरोग्याला मिळतील फायदेच फायदे

ब्रम्हांडात आपली पृथ्वी नेमकी कुठेय? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती!

भारत कोणत्या देशांना किती कर्ज देतं?

हिवाळ्यात हृदय निरोगी करण्यासाठी करा 'हे' व्यायाम

Read Next Story