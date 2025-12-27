सलमान खान आज म्हणजेच 27 डिसेंबर रोजी त्याचा 60 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.
यानिमित्ताने आज ते किती शिकलेला आहे याबद्दल जाणून घेण्यात.
त्याला इंडस्ट्रीत येऊन आता 37वर्षे झाली आहेत.
भाईजान म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सलमान खान आता ‘बॅटल ऑफ गलवान' मधून दिसणार आहे
सलमान खानने मुंबईतील सेंट स्टॅनिस्लॉस हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. त्यानंतर त्याने आपले पुढील शिक्षण तिथेच पूर्ण केले.
१९७७ ते १९७९ पर्यंत ग्वाल्हेरच्या सिंधिया स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले.
सलमान खानने मुंबईतील सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला, पण नंतर त्याने आपले शिक्षण अर्ध्यावरच सोडले.