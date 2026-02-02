रोहित शेट्टीने वर्ष 2003 मध्ये बॉलिवूड चित्रपट 'जमीन' मधून पदार्पण केलं होतं.
सिंघम आणि सूर्यवंशी सारखे चित्रपट सुपरहिट झाल्यावर रोहित शेट्टीने स्वतः प्रोडक्शन हाउस सुद्धा सुरु केलं होतं.
रिपोर्ट्सनुसार रोहित शेट्टीची एकूण नेटवर्थ ही जवळपास 280 कोटी आहे.
रोहित शेट्टीची महिन्याची कमाई जवळपास 3.58 कोटी आहे. तर त्याची वर्षाची कमाई ही 38.67 कोटी आहे.
रोहित शेट्टी चित्रपटांच दिग्दर्शन करण्यासाठी जवळपास 17.69 कोटी रुपयांची फीस घेतात.
रोहित शेट्टी ही ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून 5.12 कोटी रुपये घेतो तर शो होस्ट करण्यासाठी एका एपिसोडचे तो जवळपास 70 ते 80 लाख रुपये आकारतो.
रोहित शेट्टीकडे Mercedes-Benz G63 AMG ही कार असून त्याची किंमत ही जवळपास 4.5 कोटी रुपये आहे. तसेच त्याच्याकडे GMC Hummer EV कार सुद्धा आहे ज्याची किंमत ही 4.57 कोटी रूपये आहे.