कॉमेडियन भारती सिंह मनोरंजन सृष्टीत खूप प्रसिद्ध असून तिने सोशल मीडियावर नुकतीच एक पोस्ट शेअर करून तिच्या फॅन्सना आनंदाची बातमी सांगितली आहे.
भारती सिंह आणि तिचा पती हर्ष लिम्बाचिया हे लवकरच दुसऱ्यांदा आई बाबा होणार आहेत.
भारतीने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली ज्यात तिने हर्ष सोबतचा फोटो शेअर केला. ज्यात भारतीचा बेबी बंप स्पष्ट दिसतोय.
मनोरंजनसृष्टीमधील अनेक कलाकारांनी जोडप्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. भारतीने त्यांच्या फोटो ऐवजी तिचा मुलगा लक्ष्यचा फोटो सुद्धा शेअर केला आहे.
फिल्मी दुनिया के कई सितारों ने कपल को बधाई दी है. भारती ने अपनी फोटो के अलावा अपने बेटे लक्ष्य की भी फोटो शेयर की है.
भारतीच्या मुलाने घातलेल्या फोटोवर लिहिले की, 'मी मोठा भाऊ होणार आहे'.
भारती सिंह आणि हर्ष लिम्बाचिया यांचा 2017 मध्ये विवाह झाला होता. 2022 मध्ये त्यांना पहिलं मुल झालं.