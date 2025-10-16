दीपिकाच्या नावावर अजून एक पराक्रम; मार्क झुकरबर्गच्या...

बॉलिवूडमधील अघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक असलेल्या दीपिका पादुकोणने तिच्या चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे.
प्रेक्षकांच्या मनावर राज्यं करणारी दीपिका आता मार्क झुकरबर्गच्या मालकीच्या मेटाचा प्रोजेक्ट असलेल्या Mata AI चा आवाज बनणार आहे.
आता दीपिका आवाज भारतासहित अमेरिका, कॅनडा, न्युझीलेंड, युनायटेड किंग्डम आणि ऑस्ट्रेलिया या 6 देशांमध्ये ऐकला जाऊ शकतो.
दीपिका पादुकोणने तिचा आवज रेकोर्ड करतानाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे.
हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत असून चाहते दीपिकावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत.
तुम्ही Mata AI ओपन करुन Device Settings या पर्यायावर क्लिक करा.
त्यानंतर Meta AI चा Language and Voice हा पर्याय निवडा आणि तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे दीपिकाच्या आवाजात ऐकू येतील.
दीपिका Mata AI च्या व्हॉइस ओवरसाठी निवडली गेलेली भारतातील पहिलीच अभिनेत्री आहे. त्यामुळे हा पराक्रमही तिच्या नावावर नोंदवला गेलाय.