सध्या सगळीकडे धुरंधर सिनेमाची चर्चा आहे.
धुरंधर फेम अभिनेता रणबीर सिंगने आपल्या फिटनेसचं सिक्रेट सांगितलंय.
फिट राहण्यासाठी डाएटमध्ये शिलाजीत आणि अश्वगंधा खात असल्याचे रणबीर सिंगने म्हटलंय.
त्याच्या नाश्त्यामध्ये ओट्स, नट्स, चॉकलेट चिप्स, इम्यूनिटी शॉर्ट्स, डिटॉक्स ज्यूस घेतो.
याशिवाय प्रोबायोटिक्स ड्रींक्स आणि शिलाजीत अश्वगंधा डेट बॉल्सचा समावेश असतो.
लो कार्ब आणि प्रोटीनयुक्त डाएट फॉलो करत असल्याचे रणबीर सांगतो.
यामुळे बॉडी मजबूत आणि मसल्स बनण्यास मदत होते. तसेच शरीरदेखील तंदुरुस्त राहते.
मसल्स केवळ डाएटने बनत नाहीत. रणबीर जिममध्ये तासनतास घाम गाळतो.
कलाकार फिटनेसवर खूप मेहनत घेतात. हे त्यांच्या तंदुरुस्तीचे खरे कारण असते.
धुरंधरमध्ये दिसत असलेल्या रणबीरच्या फिटनेसचं रहस्य शिस्तबद्ध डाएट आणि वर्कआऊट हे आहे.