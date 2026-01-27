आर. माधवनचं शिक्षण किती? कोल्हापूरशी खास नातं...

अभिनय क्षेत्रात दमदार अभिनयाच्या बळावर लोकप्रियता मिळवलेल्या या अभिनेत्याचे वडील टाटा स्टीलमध्ये एक्झिक्युटीव्हपदी कार्यरत असून त्याची आई बँक मॅनेजर आहे.
राहिला मुद्दा या अभिनेत्याचा, अर्थात आर माधवनचा... तर त्यानं DBMS इंग्लिश स्कूल जमशेदपूर इथून प्राथमिक शालेय शिक्षण घेतलं.
कोल्हापूर येथील राजाराम महाविद्यालयातून त्यानं इलेक्ट्रॉनिक्स विषयातून बीएससीपर्यंतचं पदवी शिक्षण घेतलं.
महाविद्यालयीन शिक्षणामुळं महाराष्ट्रातील कोल्हापूराशी त्याचं खास नातं.
मुंबईतील किशनचंद चेल्लाराम कॉलेजमधून त्यानं पब्लिक स्पिकींगमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं.
आर. माधवन एनसीसी कॅडेट म्हणून प्रशिक्षणासाठी इंग्लंडचाही दौरा केला होता.
शिक्षणाच्या बाबतीत यशस्वी कारकिर्दीला गवसणी घालणाऱ्या मॅडीनं मणिरत्नम यांच्या 'अलाईपायुथे' या तामिळ चित्रपटातून सिनेविश्वात पदार्पण केलं होतं.