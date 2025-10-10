मराठी इंडस्ट्रीमधील सुंदरी, सौंदर्यावरून नजर हटणार नाही

Soneshwar Patil
Oct 10,2025


मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्या नेहमी त्यांच्या सौंदर्यामुळे चर्चेत असतात.


अशीच एक अभिनेत्री आहे जी तिच्या अभिनयासोबत सौंदर्यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत असते.


ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून ती श्रुती मराठे आहे. नुकताच तिने तिचा 40 वा वाढदिवस साजरा केलाय.


तिने राधा ही ब्रावरी म्हणून प्रेक्षकांची मने जिंकली. त्यासोबत ती बिकिनी लुकमुळे देखील ट्रोल झाली होती.


अभिनेत्री सोशल मीडियावर तिच्या चाहत्यांसाठी नेहमी वेगवेगळ्या लुकमधील फोटो शेअर करत असते.


श्रुती मराठेच्या या फोटोंवर चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.


इन्स्टाग्रामवर श्रुती मराठेचे लाखो चाहते आहेत. ती नेहमी सोशल मीडियावर सक्रीय असते.

