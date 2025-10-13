भारतात लग्न म्हणजे एक मोठा सोहळा असतो. त्यामुळे हा सोहळा नेहमी लक्षात राहावा यासाठी अनेकजण अतिशय ग्रँड आयोजन करतात.
लग्नाच्या सीजनला लवकरच सुरुवात होईल. अशावेळी एखाद्या सेलिब्रिटीला तुमच्या लग्नात बोलवायचं असेल आणि त्यांच्याकडून परफॉर्मन्स करून घ्यायचा असेल तर त्यासाठी किती चार्ज घेतला जातो याविषयी जाणून घेऊयात.
इव्हेंट मॅनेजर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आणि मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सलमान आणि शाहरुख खान हे लग्नात परफॉर्म करण्यासाठी ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे घेतात.
याशिवायलग्नात येणाऱ्या सेलिब्रिटींचा प्रवास खर्च, राहण्याचा खर्च आणि खाण्यापिण्याचा खर्च असे अनेक इतर खर्च वेगळा करावा लागतो.
गायक अरिजित सिंह हा सेलिब्रिटींमध्ये सर्वात जास्त चार्ज घेतो. एका लग्नात परफॉर्म करण्यासाठी तो ५ कोटींपर्यंतची रक्कम आकारतो अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मिळावी आहे.
एपी ढिल्लो हे लग्नात परफॉर्म करण्यासाठी 4 कोटी रुपये घेतो.
गायक दिलजीत दोसांझ हा लग्नात परफॉर्म करण्यासाठी जवळपास ३. ५ कोटी रुपये घेतो अशी माहिती आहे.