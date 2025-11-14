मैथिली ठाकूरला आमदार झाल्यावर किती पगार मिळणार?

Pooja Pawar
Nov 14,2025


अवघ्या 25 व्या वर्षी गायिका मैथिली ठाकूर ही बिहार विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडणून गेली आहे.


अलीनगर भागातून मैथिली ठाकूर हिला भाजपाचं तिकीट मिळालं.


मैथिली ठाकूर बिहारच्या अलीनगर मतदारसंघातून 8,551 मतांनी विजयी झाली आहे. तिला एकूण 84,915 मतं मिळाली.


मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मैथिली ठाकूर दर महिन्याला 12 ते 15 लाईव्ह शो करते. एका लाईव्ह शोसाठी 5 लाख से 7 लाख रुपये मिळतात.


दर महिन्याला ती 60 ते 70 लाख रुपये कमाई करते. तर तिची वार्षिक कमाई 8 कोटी रुपये आहे.


बिहार व‍िधानसभा आमदारच एक महिन्याचा बेसिक पगार 50,000 रुपये असतो. याशिवाय त्याला या भत्त्यांमध्ये 55,000 रुपये फील्ड भत्ता, 3000 रुपये दैनिक बैठक भत्ता, 40,000 रुपये पीए भत्ता, 15,000 रुपये स्टेशनरी भत्ता यांचा समावेश आहे.


एकत्रितपणे, एका आमदाराला दरमहा 1.43 लाख मिळतात. शिवाय, त्यांना त्यांच्या पदासोबत येणारे विविध फायदे आणि विशेषाधिकार सुद्धा मिळतात.

