चाळीशीच्या उंबरठ्यावरही जॅकलिन फर्नांडिसच्या अदांनी चाहत्यांना लावलं वेड

बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस तिच्या लूक आणि फोटोंमुळे नेहमीच चर्चेत असते.
अलीकडेच तिने शेअर केलेल्या नवीन फोटोंनी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे.
तिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर काही लेटेस्ट फोटो शेअर केले आहेत. ज्यांनी चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
या फोटोंमध्ये जॅकलिनने वन-पीस परिधान केला आहे, ज्यावर टायगर प्रिंट केलेला आहे. या लूकमध्ये ती अतिशय सुंदर दिसत आहे.
फोटोंमध्ये जॅकलिन एकामागून एक आकर्षक पोज देताना दिसत असून, तिची स्टाईल पाहण्यासारखी आहे.
तिचा हा ग्लॅमरस लूक चाहत्यांना प्रचंड भावला आहे. फोटोंवर चाहत्यांच्या कमेंट्स आणि कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
या फोटोशूटसोबत तिने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे -'Leo Girl'. त्यानंतर चाहत्यांनी तिच्या फोटोंवर प्रेमाचा वर्षाव केला.
एका नेटकऱ्याने कमेंटमध्ये लिहिलं - 'तू अजिबात 40 वर्षांची दिसत नाहीस. इतकी तरुण आणि ग्लॅमरस कशी दिसतेस?'