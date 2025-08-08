'या' अभिनेत्रीसोबत दादा कोंडकेंना करायचं होतं लग्न, नकार देताच...

Soneshwar Patil
Aug 08,2025


दादा कोंडके हे मराठी इंडस्ट्रीमधील हरहुन्नरी अभिनेते म्हणून ओळखले जातात. ते अभिनयासोबत निर्माते देखील होते.


दादा कोंडके यांनी 70-80 चे दशक प्रचंड गाजवले. त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. त्यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत.


दादा कोंडकेंच्या प्रत्येक चित्रपटांमध्ये दिसणारी अभिनेत्री म्हणजे उषा चव्हाण होत्या.


पण तुम्हाला माहिती आहे का दादा कोंडके यांना कोणत्या अभिनेत्रीसोबत लग्न करायचं होतं?


दादा कोंडके यांना उषा चव्हाण यांच्यासोबत लग्न करायचं होतं. पण, त्यांच्या नात्यात कटुता आली. त्यांनी लग्नाला नकार दिला.


दादा कोंडके यांना हा नकार पटला नाही. त्यांनी त्यांच्या बायोग्राफोमध्ये उषा चव्हाण यांच्याबद्दल काही वाईट गोष्टी सांगितल्या आहेत.


त्याचबरोबर उषा यांनी त्या एका ब्लॉगमध्ये म्हटलेलं की, दादा कोंडके यांचं पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात अनेक अडचणी आल्या.

