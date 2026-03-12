लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री Namrata Sambherao सध्या अमेरिकेत नाट्यप्रयोगांसाठी फिरत आहे. तिच्या अभिनयामुळे परदेशातील मराठी प्रेक्षकही मोठ्या संख्येने नाटक पाहण्यासाठी येत आहेत.
या दौऱ्याचे मुख्य कारण म्हणजे Thet Tumchya Gharatun हे नाटक. हलक्या फुलक्या शैलीत सादर होणारे हे नाटक प्रेक्षकांना भरपूर मनोरंजन देत आहे.
या नाटकाचे लेखन आणि दिग्दर्शन Prasad Khandekar यांनी केले आहे. त्यांच्या विनोदी आणि वास्तववादी शैलीमुळे नाटकाला विशेष प्रतिसाद मिळत आहे.
United States मधील अनेक शहरांमध्ये या नाटकाचे प्रयोग आयोजित केले जात आहेत. प्रत्येक ठिकाणी मराठी प्रेक्षक उत्साहाने उपस्थित राहत आहेत.
नाट्यप्रयोगांच्या धावपळीतून वेळ काढत नम्रताने कॅलिफोर्नियामधील प्रसिद्ध Disneyland Park येथे भेट देऊन काही क्षण मोकळेपणाने घालवले.
येथील Mickey Mouse चे घर, Star Wars थीमवर आधारित गॅलेक्सीज एज आणि Pirates of the Caribbean प्रेरित राइड्स पर्यटकांना खास अनुभव देतात.
डिस्नेलँडमधील काही खास क्षण नम्रताने सोशल मीडियावर शेअर केले. त्या फोटोंसोबत तिने ‘Overwhelmed’ असे लिहीत या अनुभवाने आपण भारावून गेल्याची भावना व्यक्त केली