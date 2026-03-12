मराठी नाटकाचा थेट अमेरिकेत प्रयोग, दरम्यान अभिनेत्रीच्या खास फोटोवर फिदा

Priti Ved
Mar 12,2026

अमेरिकेतील नाटकाचा दौरा

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री Namrata Sambherao सध्या अमेरिकेत नाट्यप्रयोगांसाठी फिरत आहे. तिच्या अभिनयामुळे परदेशातील मराठी प्रेक्षकही मोठ्या संख्येने नाटक पाहण्यासाठी येत आहेत.

थेट तुमच्या घरातून नाटकाची लोकप्रियता

या दौऱ्याचे मुख्य कारण म्हणजे Thet Tumchya Gharatun हे नाटक. हलक्या फुलक्या शैलीत सादर होणारे हे नाटक प्रेक्षकांना भरपूर मनोरंजन देत आहे.

प्रसाद खांडेकर यांची संकल्पना

या नाटकाचे लेखन आणि दिग्दर्शन Prasad Khandekar यांनी केले आहे. त्यांच्या विनोदी आणि वास्तववादी शैलीमुळे नाटकाला विशेष प्रतिसाद मिळत आहे.

अमेरिकेतील विविध शहरांत प्रयोग

United States मधील अनेक शहरांमध्ये या नाटकाचे प्रयोग आयोजित केले जात आहेत. प्रत्येक ठिकाणी मराठी प्रेक्षक उत्साहाने उपस्थित राहत आहेत.

व्यस्त दौऱ्यातून थोडा विरंगुळा

नाट्यप्रयोगांच्या धावपळीतून वेळ काढत नम्रताने कॅलिफोर्नियामधील प्रसिद्ध Disneyland Park येथे भेट देऊन काही क्षण मोकळेपणाने घालवले.

आकर्षणांची रंगत

येथील Mickey Mouse चे घर, Star Wars थीमवर आधारित गॅलेक्सीज एज आणि Pirates of the Caribbean प्रेरित राइड्स पर्यटकांना खास अनुभव देतात.

सोशल मीडियावर फोटो शेअर

डिस्नेलँडमधील काही खास क्षण नम्रताने सोशल मीडियावर शेअर केले. त्या फोटोंसोबत तिने ‘Overwhelmed’ असे लिहीत या अनुभवाने आपण भारावून गेल्याची भावना व्यक्त केली

