मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी नेहमी तिच्या सौंदर्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेत असते.
अशातच ती तिच्या नवीन लुकमधील फोटोंनी सध्या खूपच चर्चेत आली आहे.
अभिनेत्रीने तिचे नवीन ड्रेसमधील फोटो चाहत्यांसाठी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केले आहेत.
तिच्या या फोटोंनी काही क्षणातच सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे.
तिचं या फोटोंमधील सौंदर्य पाहून चाहत्यांनी तिचं कौतुक केलं आहे. तिच्या फोटोंवर कमेंट्सचा वर्षाव केलाय.
एका चाहत्यांने म्हटलं आहे की, इतकं कोण सुंदर असतं. खूपच सुंदर अशा कमेंट्स चाहत्यांनी केल्या आहेत.
इन्स्टाग्रामवर तिचा मोठा चाहता वर्ग आहे. ती नेहमी चाहत्यांच्या संपर्कात असते.