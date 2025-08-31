'सैराट'फेम मराठी अभिनेत्री रिंकू राजगुरु सध्या सोशल मीडियावर खूपच चर्चेत आली आहे.
नुकत्याच एका मुलाखतीत अभिनेत्रीला तिचा क्रश कोण आहे? ज्याच्यासोबत तुला काम करायला आवडले असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
त्यावर अभिनेत्रीने मनमोकळ्या पणाने उत्तर दिलं आहे. त्यासोबतच तिचा इंडस्ट्रीमधील क्रश कोण आहे याबद्दल देखील तिने सांगितलं आहे.
सकाळ प्रिमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत रिंकूने एका क्रशचे नाव घेण्याऐवजी अनेक कलाकारांची नावे घेतली.
ती म्हणाली की, मला एका कोणाचं नाव सांगता येणार नाही. कारण मला खूप लोक आवडतात.
ज्यामध्ये विक्रांत मेस्सी, विकी कौशल आणि कमल हसन या सगळ्यांचं काम खूप आवडतं.
ज्याचे काम चांगले आहे त्याच्यासोबत काम करण्याची इच्छा असल्याचं तिने यावेळी सांगितलं.