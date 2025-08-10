फुलांनी सजली 'परम सुंदरी'; जान्हवी कपूरचा लूक पाहून चाहते घायाळ

जान्हवी कपूर सध्या तिच्या आगामी परम सुंदरी या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात ती पहिल्यांदाच सिद्धार्थ मल्होत्रासोबत काम करत असून, दोघांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पाहण्यासाठी प्रेक्षक आतुर आहेत.
'परम सुंदरी' हा एक रोमँटिक ड्रामा असून, यामध्ये संगीत, प्रेमकथा आणि रंगतदार नृत्याचे भरपूर मिश्रण आहे. हा चित्रपट 29 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
अलीकडेच रिलीज झालेल्या 'भीगी साडी' या गाण्यात जान्हवीचा लूक सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
विशेष म्हणजे, तिची साडी कोणत्याही कापडाची नसून ताज्या निशीगंधा फुलांपासून तयार करण्यात आली आहे.
फुले जाळीच्या स्वरूपात मांडून त्यातून एक अप्रतिम डिझाइन तयार करण्यात आले आहे.
साडीच्या स्कॅलप्ड बॉर्डरवर बारीक फुलांचे भरतकाम आहे, जे तिच्या पांढऱ्या स्लीव्हलेस ब्लाउजला मॅचिंग आहे.
तिने हलक्या मेकअपसह ड्यूई बेस, न्यूड लिपस्टिक आणि हलका आयमेकअप निवडला आहे, ज्यामुळे तिचे नैसर्गिक सौंदर्य अधिक खुलून दिसते.
केस साध्या वेव्ह्जमध्ये सोडलेले असून, कानात मोत्यांच्या झुमक्यांनी संपूर्ण लूकला पारंपरिक पण मॉडर्न टच दिला आहे.
हा लूक चाहत्यांमध्ये प्रचंड चर्चेत असून, सोशल मीडियावर जान्हवीच्या या अनोख्या फुलांच्या साडीच्या फोटोंना प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. अनेकांनी तिला 'रिअल लाइफ फुलराणी' असेही म्हटले आहे.
Boyfriend हा शब्द सर्वात आधी कधी वापरला गेला? तेव्हा त्याचा अर्थ काय होता? रंजक इतिहास आश्चर्यचकित करणारा