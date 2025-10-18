चक्क पिझ्झासोबत लोणचं खाते परिणीती, गरोदरपणात कसले लागले डोहाळे?

Oct 18,2025


अभिनेत्री परिणीती चोप्रा तिच्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर क्षणांचा आनुभव घेत आहे म्हणजे ती लवकरच आई होणार आहे.


गोरदर असूनही परिणीता सोशल मिडिआवर बरीच सक्रिय असते. ती YouTube द्वारे तिच्या दैनंदिन जीवनातील गोष्टी शेअर करत असते.


अलीकडेच तिने YouTube चॅनलवर तिच्या लोणच्याचं कलेक्शन चाहत्यांना दाखवला.


प्रत्येक भारतीय घराप्रमाणे, परिणीती तिचे लोणचे मधाच्या जुन्या डब्यात किंवा प्लास्टिकच्या डब्यांमध्ये ठेवते.


परिणीतीला घरगुती लोणची गोळा करण्याचा आगळावेगळाच छंद आहे.


या व्हिडिओमध्ये परिणीती वेगवगळे लोणचे तिने कुठे ठेवलेत ते दाखवतेय सोबतच ती कोणतं लोणचं कशासोबत खाते हे देखील सांगत आहे.


परिणीतीने शेर केलेल्या या व्हिडीओमध्ये ती आंब्याचं लोणचं मिटक्या मारत खाताना दिसतेय.


शेवटी तर ती लोणच्याचा मसाला चक्क पिझ्झासोबत खाताना दिसली. चाहते तिच्या या क्रेविंग्स पाहुन एकाहुन एक कमेंट करत आहेत.

