टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर शुभमन गिल हा त्याच्या क्रिकेट सामन्यांमुळे तर कधी वैयक्तीक कारणांमुळे चर्चेचा विषय बनत असतो.
मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेला शुभमन आज भारतीय संघासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठी कामगिरी करत आहे.
भारताच्या या युवा फलंदाजाच्या बहिणीला पाहिलय का?
शुभमनच्या बहिणीचे नाव शहनील गिल असून ती देखील शुभमन सारखीच दखणी आहे.
शहनील शुभमनपेक्षा दोन वर्षांनी मोठी असून ती कॉर्पोरेट कंपनीमध्ये काम करते.
2019 मध्ये तिने बिझनेस 'अॅडमिनीस्ट्रशन' या विषयात डिप्लोमाच शिक्षण घेतलं.
ती नेहमी भावासोबतचे फोट सोशल मीडियावर शेअर करत असते.