प्राजक्ता गायकवाड 'या' दिवशी करणार लग्न?

Dakshata Thasale
Oct 04,2025


प्राजक्ता गायकवाड आणि शंभूराज खुटवड यांच्या लग्नाची तारीख ठरली आहे.


या दोघांचा 7 ऑगस्ट 2025 रोजी पुण्यात साखरपुडा पार पडला.


जून महिन्यातच प्राजक्ताने आपण लग्न करत असल्याची हिंट दिली होती.


प्राजक्ता आणि शंभुराज यांचा विवाह सोहळा 2 डिसेंबर 2025 रोजी पार पडला.


या सोहळ्याला विशेष उपस्थिती कुणाची असणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष आहे.


12 वाजून 24 मिनिटांनी पार पडणार हा खास विवाह सोहळा.


प्राजक्ताचं लग्न पुण्यात पार पडणार आहे. या लग्नाबाबत चाहत्यांना खूप उत्सुकता आहे.


या सोहळ्याला शिवराज्ञी संयोगीताराजे छत्रपती यांची खास उपस्थिती होती.


प्राजक्ताचा होणारा पती शंभूराज खुटवड उद्योगपती तसंच पैलवान आहे.


खुटवड कुटुंब राजकारणातही सक्रिय आहे.

