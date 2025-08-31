प्राजक्ता माळी का लग्न करत नाही? कारण सांगत म्हणाली, मी...

Soneshwar Patil
Aug 31,2025


मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी ही नेहमी तिच्या सौंदर्यामुळे आणि लुकमुळे चर्चेत असते.


त्यासोबतच तिचे वैयक्तिक आयुष्य देखील तितकंच चर्चेत असतं.


प्राजक्ता माळी एकाला डेट करत होती पण ती जास्त काळ टिकली नाही.


मध्येच त्यांचं ब्रेकअप झालं. एका मुलाखतीत तिने याबद्दल सांगितलं आहे.


ती म्हणाली की, डोक्याची मंडई होणार असेल तर माझ्या आयुष्यात शातंतेला अधिक प्राधान्य आहे.


मी प्रेमात पडते पण नंतर मला कळतं की हे शेवटपर्यंत नसणार आहे. यातून बाहेर पडलेलं बर.


त्यावेळी मी समोरच्या व्यक्तीला सांगते की, मित्रा सगळं छान आहे पण जरा प्रॉब्लेम आहे. तू घरी जा...

